Credincioșii sunt invitați să participe la un moment de rugăciune și reculegere, organizat vineri, 8 mai,, de la ora 18:00, în incinta Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetu Marmației.

Evenimentul, dedicat Adorației Euharistice, reprezintă o ocazie de a aduce împreună laudă, mulțumire și închinare lui Dumnezeu, în spirit de comuniune și credință. Rugăciunea va fi oferită în semn de recunoștință pentru mărturia de credință a Fericiților Episcopi Martiri, modele de curaj și devotament.

În cadrul acestui moment spiritual, participanții vor încredința lui Dumnezeu, prin mijlocirea rugăciunilor acestora, Biserica, țara și întreaga lume, cu o intenție specială pentru darul păcii.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să se alăture într-un timp de liniște, reflecție și apropiere de valorile credinței.