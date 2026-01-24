Din inițiativa părintelui director Florin Hoban, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, și cu aprobarea Consiliului de administrație al școlii noastre, sălile de clasă, laboratoarele și celelalte spații didactice ale Secției de teologie din cadrul Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare au primit, în locul clasicelor plăcuțe cu cifre romane, nume noi.

Astfel, alături de Sfântul Iosif Mărturisitorul și de Sfinții Trei Ierarhi, au devenit ocrotitori ai elevilor seminariști sfinții Grigorie Palama, Spiridon al Trimitundei, Nectarie de la Eghina și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Lor li se adaugă bine-cunoscute personalități ale vieții religioase și culturale, precum și individualități care și-au legat numele, într-un mod aparte, de istoria Seminarului: Nicolae Steinhardt, Arhim. Serafim Man, Pr. Prof. Dr. Daniel Buda, absolvent al Seminarului și fost decan al Facultății de Teologie „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, Pr. Prof. Teodor Podină, duhovnic al școlii și diriginte al primei promoții de seminariști băimăreni, și Prof. Iustin Podăreanu, maestrul plecat nu de mult dintre noi.

Acest gest simbolic vine să sublinieze, încă o dată, faptul că școala nu este despre cifre și indicative, ci despre oameni și modele, despre vocație și amintire luminoasă.

