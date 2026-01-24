Duminică, 25 ianuarie (a 32-a după Rusalii, a lui Zaheu), Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Săpânța, Protopopiatul Sighet.

La data 25 ianuarie este sărbătorit unul dintre marii părinți și învățători ai Bisericii, Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului. Sfântul Grigorie este unul dintre cei „Trei mari dascăli ai lumii și ierarhi”, alături de Sfinții Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur.

De asemenea, se face pomenirea și Sfântului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului, care s-a făcut cunoscut mai ales datorită luptei sale împotriva ereziei ariene. A fost sprijinit în lucrarea sa de poveţele şi exemplul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.