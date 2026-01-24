Vineri, 23 ianuarie, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși, cu sprijinul jandarmilor maramureșeni, au organizat o acțiune de tip „Blocada” pe raza de competență, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea faptelor antisociale.

În intervalul orar 11.00 – 13.00, au fost oprite pentru control 65 de autoturisme care se deplasau pe raza comunei Coltău. O parte dintre conducătorii auto au fost testați cu aparatura din dotare, pentru identificarea și eliminarea din trafic a celor care pot reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 8.000 de lei. Totodată, au fost reținute patru certificate de înmatriculare și au fost ridicate trei seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea siguranței pe drumurile publice și prevenirea accidentelor rutiere.