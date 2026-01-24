La finalul acestei săptămâni, vineri, 23 ianuarie, la nivelul municipiului Baia Mare, a fost organizată o nouă acțiune menită să contribuie la creșterea climatului de siguranță în mediul școlar.

În intervalul orar 10.00-12.00, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară au desfășurat două activități preventive și proactive, organizate concomitent la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” și la Liceul Teoretic „Németh László”.

Pe parcursul întâlnirilor, elevii au fost informați cu privire la:

• prevenirea și combaterea consumului de droguri, tutun, alcool și băuturi energizante;

• combaterea absenteismului școlar și consecințele acestuia;

• răspunderea contravențională și penală a minorilor;

• prevenirea faptelor comise cu violență.

Prin dialog deschis și exemple concrete, polițiștii au urmărit conștientizarea riscurilor și încurajarea unui comportament responsabil, atât în școală, cât și în afara acesteia.

În cadrul acțiunilor, peste 100 de elevi au primit sfaturi și recomandări menite să îi ajute să facă alegeri sigure și să înțeleagă importanța respectării regulilor.