Situație revoltătoare în satul Dămacușeni, orașul Târgu Lăpuș,, unde localnicii spun că sunt obligați să circule prin noroi ca în urmă cu zeci de ani, în plin secol XXI. Un tânăr plecat din localitate, revenit acasă de sărbători, a postat azi, 22 decembrie, un video cu drumul plin de noroi și urme de utilaje însoțit de mesajul ironic: „Mulțumim, «Domn Primar»!”.

Drumul arată ca după un șantier abandonat, iar oamenii susțin că se afundă în noroi, nu pot circula normal nici pietonii, nici mașinile, iar accesul spre locuințe devine o aventură.

În comentarii, localnicii spun că nu este un caz izolat și că aceeași situație se repetă de ani:

„Secolul 21, România…” – comentează cineva ironic.

„Aveți răbdare, că vine și asfaltul… dar la anul”, spun alții cu umor amar.

„Las’ că-i autentic și original”, scrie alt comentator.

„Toate sunt așa, după ei se scot unul câte unul, dar nu știm de ce se ascund”, adaugă un alt localnic.

„De-aia suntem toți plecați din condițiile bune ce ni se oferă”, spune autorul postării, explicând că vine rar acasă și chiar și atunci trebuie să își ia cizme ca să poată intra în curte.

Video pe:

https://youtube.com/shorts/59VkTfmiJWo?feature=share

Unii localnici arată și cu degetul spre vechile administrații, spunând că „situația de astăzi este rezultatul a 20 de ani de nepăsare”, în timp ce alții cer ca autoritățile să explice public de ce s-au început lucrări și apoi au fost abandonate. Totuși, oamenii cer soluții urgente, asfaltare reală și respect față de cetățeni, nu doar promisiuni și poze de campanie.

Rămâne de văzut dacă administrația locală va reacționa și când vor avea loc lucrări reale pentru ca strada să devină practicabilă. Până atunci, însă, localnicii merg înainte… prin noroi.

Video: Răzvan Pop, Târgu Lăpuș