Un incident grav a fost semnalat pe Pasul Gutâi, unde o căprioară a fost lovită de un autoturism și abandonată pe marginea drumului. Animalul a fost găsit ulterior de un alt participant la trafic, care a filmat scena și a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

Acesta susține că, dacă șoferul implicat ar fi rămas la fața locului și ar fi anunțat autoritățile competente, situația ar fi putut avea un deznodământ diferit.

„Așa reacționez atunci când este vorba despre un rău făcut unui animal nevinovat”, a transmis acesta, precizând că își asumă cele spuse în momentul respectiv, însă subliniază că revolta sa a fost cauzată de nepăsarea celui care a plecat de la locul accidentului.

Postarea a generat numeroase reacții în mediul online, unii utilizatori criticând limbajul dur, iar alții atrăgând atenția asupra obligației legale de a anunța autoritățile în cazul accidentelor în care sunt implicate animale sălbatice.

Reamintim că, în astfel de situații, șoferii au obligația de a opri și de a sesiza Poliția sau administratorul drumului, abandonarea unui animal rănit putând avea consecințe legale.