În data de 22 decembrie, la sediul Filialei Maramureș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR a avut loc festivitatea de depunere a jurământului de către noii membri ai filialei care au dobândit titlul de expert contabil în urma promovării examenelor de aptitudini organizate de CECCAR în anul 2025.

Ceremonia a fost organizată la sediul filialei și a fost oficiată de președintele filialei conf. univ. dr. Cucoșel Constantin care a deschis festivitățile, felicitând noii membri ai filialei pentru efortul depus în vederea obținerii calității de expert contabil, și care a rostit, împreună cu aceștia, jurământul de intrare în profesie.

Din partea Filialei CECCAR Maramureș au participat membrii Biroului Permanent al consiliul filialei: președintele filialei conf. univ. dr. Cucoșel Constantin și Komlosi Judit – vicepreședinte, președintele Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul filialei Ozsvath Tunde și membrii executivului: Berdacovici Dana și Tânc Renata Alexandra.

În încheierea momentului participanții au închinat un pahar de șampanie iar președintele filialei a transmis mult succes în activitate noilor membri și a adresat urări de sănătate și sărbători fericite celor prezenți la ceremonie.

Președinte Filiala CECCAR Maramureș

Conf. univ. dr. Cucoșel Constantin