27 decembrie – sâmbătă
Cloșca, Podul Viilor, 1 Mai, Piața Păcii, Horea, Metalurgiei, Simion Bărnuțiu, Atleților, Luminișului, Berzei, Pintea Viteazului, Cireșilor, Avram Iancu, Țebea, Arieșului, Chioarului, Mihai Eminescu, Târgului, Muncii.
29 decembrie – luni
B-dul Unirii, Florilor, Grănicerilor, Păltinişului, Rapsodiei, B-dul București (Regele Mihai I), B-dul Republicii, Mărășești, Macului, Melodiei.
30 decembrie – marți
Valea Borcutului, Șincai, Revoluției, Coșbuc, Tineretului, Săsarului, Lucaciu, Potcoavei, Trompetei, Nisiparilor, Olarilor, Carăușilor, Ion Şugariu, Ana Ipătescu, Gheorghe Bilaşcu, Petru Maior, Aviatorilor, Nicolae Iorga, Bujorului, Zorilor, 8 Martie, Țibleșului, Monetăriei, Dacia, Ferenczi Karoly, Oțelarilor, Someșului, Griviței.
2 ianuarie – vineri
Culturii, Luminiței, 9 Mai, Agriculturii, Luceafărului, Rozelor, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Aleea Serelor, Moldovei, Olteniei, Transilvaniei, Hortensiei. B-dul Traian, Transilvaniei, Oituz, Bogdan Voda, Dobrogei, Muresan, Reconstrucţiei, Gheorghe Doja, Marinarilor, Plugarilor, Lupului, 13 Decembrie, Vasile Alecsandri, Lebedei.
3 ianuarie – sâmbătă – la cerere specială
Babeș, Mărgeanului, Gării, Cuza Vodă, Motorului, Amurgului, Matei Basarab, Petru Rares, Tepes, Saturn, Unirii, Aleea Noua, Petre Dulfu, Iuliu Maniu, Stefan cel Mare, Salciei, Liliacului, Victoriei, Independentei, Enescu, Cantemir, Aurora, Ciprian Porumbescu, Pop de Basesti, Alba Iulia, Marului Veresviz, Hollosy Si-mon.
5 ianuarie – luni
Valea Stejarului, Tăuții de Sus, Cărămizilor, Tăuții Măgherăuș, Săcălășeni, Săsar, Jokai Mor, Coltău, Groși, Băița, Cicârlău.
Lasă un răspuns