Sâmbătă, 20 septembrie, la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Baia Mare s-a desfășurat Jubileul Familiilor din Eparhia de Maramureș.

Ziua a debutat cu Sfânta Liturghie Arhierească celebrată de Preasfinția Sa Vasile Bizău, împreună cu preoții prezenți la întâlnire.

„Anul jubiliar este anul în care ne întoarcem la esențial, la Dumnezeu, la valorile profunde în care ne regăsim”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău în Cuvântul de Învățătură, invitând familiile prezente la a privi acest An Jubiliar ca și un pelerinaj, o călătorie spirituală, asemenea lui Avram care s-a pus în pelerinaj, lăsând acasă familia și tot ce îi era cunoscut.

Ierarhul a vorbit despre „dubla dinamică a pelerinajului personal al fiecăruia: a călători împreună cu Poporul lui Dumnezeu și a face o experiență spirituală înspre noi înșine, înspre ceea ce este mai profund în inima noastră, acolo unde Dumnezeu mereu ne așteaptă și ne reînnoiește”.

„În familie e nevoie să se caute în continuu modalitatea de întâlnire între voințele proprii ale fiecărui membru, pentru a găsi modalitatea de a decide în armonie”, a spus PS Vasile, aducând exemple din Sfânta Scriptură din care să învățăm cum să renunțăm la voința proprie atunci când este necesar, pentru a face loc celuilalt, dar mai ales voinței lui Dumnezeu.

Episcopul a adus în lumină lupta interioară a lui Avram atunci când el simte că e nevoie să-și sacrifice singurul său fiu, dar și al lui Isus în Grădina Ghetsemani care urmează voia lui Dumnezeu, iar Dumnezeu îl salvează nu de la moarte, ci în moarte, de aceea Isus Învie.

„La fel și familia creștină are vocația reînnoirii alianței cu Dumnezeu și a alianței persoanelor între ele, o reînnoire care trece mereu prin viața de fiecare zi, pe fundamentul a ceea ce Dumnezeu a sădit încă de la început și a pus ca specificitate în familia creștină”, a spus Arhiereul, asigurând familiile că: „Ceea ce Dumnezeu ne dăruiește este mult mai mult decât ceea ce noi ne dorim și ținem atât de strâns să avem” și cerând de la Dumnezeu haruri asupra familiilor creștine din Eparhie, „să poată să călătorească împreună ca și cuplu, ca soț și soție, împreună cu copiii lor, în familia mai mare a Bisericii. O familie formată din familii, așa cum este Biserica, călătorește prin timp, dar cu această destinație precisă a speranței împlinirii în Împărăția lui Dumnezeu, pe care o trăim încă de pe acum”.

A urmat prânzul oferit de Surorile Baziliene, cateheza generală și trei ateliere tematice, la care au putut să participe toate familiile prezente.

Catheheza generală a fost ținută de pr. Călin Sechelea, responsabil cu Pastorația familiilor în Eparhia de Cluj-Gherla, aceasta având titlul: „Familia – semn al speranței. Cum trăim speranța în viața de familie”.

Astfel că pr. Sechelea a adus în lumină citate din Bula de convocare a Jubileului Ordinar al Anului 2025 „Speranța nu înșală”, explicând modul în care, chiar dacă speranțele noastre pot fi înșelate, speranța care vine de la Dumnezeu este cea care nu înșală, iar acest lucru a fost trăit cu mărturisit de către Episcopii Martiri, care nu au renunțat la crezul lor nici în fața amenințărilor. Revenind la tema familiei, „soțul și soția sunt semne de speranță atunci când ei sunt oglinda iubirii jertfelnice a lui Hristos pentru Biserica sa”.

Atelierele puse la dispoziție au abordat teme precum:

„Elemente de spiritualitate familială” – pr. Vasile Trifoi.

„Comunicarea bună, semnul unei căsătorii armonioase” – Cristina Sechelea (psihoterapeut).

„Relația părinților cu copiii/ Cum să-i înțelegi pe copii în momentele dificile” – pr. Laurențiu Costin.

Pe durata atelierelor, copiii au participat la activități coordonate de voluntari, ceea ce a făcut posibil ca părinți să poată participa în liniște la atelierele pregătite pentru ei.

În cadrul atelierului de spiritualitate, pr. Trifoi a amintit preocuparea Bisericii Catolice pentru Pastorația Familiilor din ultimii 10 ani, vorbind despre Sinodul Familiei din anii 2014-2015, având ca rezultat final documentul „Amoris Laetitia”, un document apărut în anul 2016, care este încă în asimilare la nivel de Biserici locale.

Părintele a vorbit despre spiritualitatea familiei, atingând două puncte centrale: 1. Rugăciunea personală, rugăciunea comună între membrii familiei și rugăciunea pentru membrii familiei.

Valența spirituală a duminicilor și sărbătorilor, trăite de familie ca moment de sărbătoare și practică spirituală care duce la o unitate mai mare în familie și la posibilitatea de a transmite mai ușor valorile creștine copiilor.

În cadrul atelierului „Comunicare bună”, psihoterapeutul Cristina Sechelea a schițat modalitățile prin care un cuplu poate ajunge la a trăi mai multă armonie în viața de familie, folosind tehnicile de comunicare ca aliat și nu ca obstacol, conștienți fiind, ca familie creștină, că atunci când simțim că am epuizat toate posibilitățile, putem să apelăm Harul Sacramentului Sfintei Căsătorii, pe care să-l invocăm spre a ne umple „bateriile emoționale” epuizate. Doamna Sechelea a vorbit, de asemenea, despre comunicarea non violentă, comunicarea centrată pe mine și nu pe celălalt, precum și despre cei patru cai ai apocalipsei unei relații și a prezentat unele soluții de reparare a relațiilor aflate în dificultate.





În cadrul atelierului „Relația părinților cu copiii”, pr. Laurențiu Costin a explicat modul în care educația copiilor și relația părinților cu copiii depinde de relația dintre soți și de modul în care cei doi soți sunt o „echipă” și se susțin unul pe celălalt în transmiterea valorilor, fiecare după specificitatea și rolul său. Rolul tatălui în familie e diferit de rolul mamei, dar amândoi, prin comportamentul lor și nu doar vocal, sunt chemați să fie model prin transparența trăirii valorilor în familie.

În ziua Jubileului Familiilor au fost felicitate familiile din Eparhie care aniversează în acest an 25 și 50 de ani de căsătorie.

În concluzie, Preasfinția Sa Vasile Bizău a mulțumit părintelui Daniel Piț, responsabil cu pastorația familiilor pentru organizare, tuturor conferențiarilor și familiilor care au participat și a invitat la muncă constantă pentru ca acest tip de pastorație să crească în următorii ani la nivel eparhial.