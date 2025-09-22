Patrula de ordine și siguranță publică a fost sesizată prin SNUAU 112 că în localitatea Oarța de Sus a avut loc un accident de circulație cu pagube materiale. În cadrul verificărilor, polițiștii au stabilit că unul dintre conducătorii auto implicați nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Întrucât emana halenă alcoolică acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1.41mg/l alcool pur în aerul expiat. Cel în cauză a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.