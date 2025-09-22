La data de 21 septembrie a.c., polițiștii orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați prin SNUAU 112 că o femeie a fost găsită decedată, într-o anexă gospodărească.

Echipajul de ordine și siguranță publică s-a deplasat la fața locului și au identificat o femeie de 85 de ani, care nu avea semne vitale. La examinarea exterioară a cadavrului nu au fost constatate urme de violență.

Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții. Până în prezent nu există suspiciuni cu privire la comiterea vreunei infracțiuni cu violență asupra victimei, însă polițiștii continuă cercetările în vederea lămuriri stării de fapt.