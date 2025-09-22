Polițiștii au oprit, în Cicârlău, un ATV condus de o femeie de 37 de ani, ce nu avea plăcuțe de înregistrare. Aceasta nu a putut prezenta documentele vehiculului,iar verificările polițiștilor au relevat că nu figurează ca fiind înmatriculat/înregistrat. Femeia a fost testată cu aparatul alcoolmetru, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.În continuare se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul neînmatriculat pe drumurile publice”.

Tot în Cicârlău, polițiștii au observat o persoană care conducea un moped fără a purta cască de protecție. A fost identificat un tânăr de 17 ani, iar în urma verificărilor s-a stabilit faptul că motociclul condus nu este înregistrat. Tânărul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. În continuare se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul neînregistrat pe drumurile publice.