Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” marchează 67 de ani de activitate artistică printr-un eveniment aniversar de amploare, dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor culturale care au definit generații întregi de artiști și spectatori.

Cea de-a doua zi a Concertului Aniversar, intitulat „Maramureșul în sărbătoare”, va avea loc sâmbătă, 22 februarie 2026, începând cu ora 16:00, la Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare.

De precizat că aniversarea începe vineri, 21 februarie, tot în Sala Sporturilor „Lascăr Pană”, invitat fiind, printre alții, Connect-R.

Evenimentul aduce în prim-plan cântecul, jocul și portul popular, într-o celebrare a identității culturale maramureșene, transilvănene și românești.

Alături de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” va evolua Ansamblul „Timișul” al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, sub conducerea directorului Camelia Mingasson, dirijor prof. dr. Deian Galetin, cu coregrafia semnată de Maria Topciov și Ciprian David.

Publicul se va bucura și de prezența unor invitați speciali îndrăgiți, printre care Marius Ciprian Pop, Andreea Voica și Dumitru Teleagă, dar și de evoluțiile soliștilor Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, nume reprezentative ale folclorului românesc contemporan.

Programul artistic va fi completat de grupuri vocale și instrumentale, tineri laureați ai festivalurilor-concurs de folclor din anul 2025, precum și de ansambluri de copii și tineri, o dovadă vie a continuității și transmiterii tradiției către noile generații.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe platforma iabilet.ro, sau de la sediul Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, situat pe Bulevardul Traian, nr. 8, Baia Mare.

Prețul biletelor este de 70 de lei la tribună și 80 de lei pe teren.

Evenimentul se anunță a fi un adevărat regal folcloric, o sărbătoare a Maramureșului și a patrimoniului cultural românesc.