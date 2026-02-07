Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis un mesaj plin de emoție și simbolism cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, un moment în care istoria, arta și spiritul sportiv s-au unit într-o celebrare a armoniei și păcii.

„Sub luminile ceremoniei de deschidere, unde trecutul și viitorul s-au întâlnit într-un spectacol al umanității, România a defilat cu mândrie pe scena olimpică”, au transmis reprezentanții forului olimpic român, subliniind încărcătura simbolică a prezenței tricolorului în mijlocul națiunilor lumii.

Potrivit mesajului, participarea delegației României a fost mai mult decât un moment festiv — a fost o declarație despre respect, visuri împărtășite și pasiunea care unește sportivii dincolo de granițe. Fiecare pas al sportivilor români în parada națiunilor a purtat cu sine ani de muncă, sacrificii, speranță și dorința de a reprezenta cu demnitate o țară întreagă.

Ceremonia de deschidere a pus în lumină frumusețea diversității culturale și forța solidarității globale, valori care definesc spiritul olimpic. În acest cadru spectaculos, România a fost prezentă ca parte activă a poveștii universale a Jocurilor — o poveste despre unitate, prietenie și fair-play.