Derularea fără sfârșit, clipurile care pornesc singure și notificările îi țin pe utilizatori în aplicație. Cu 170 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană, TikTok riscă sancțiuni uriașe și schimbări forțate. Platforma trebuie acum să își prezinte apărarea în fața Comisiei Europene.

Comisia Europeană constată funcții care creează dependență

Pe baza unor cercetări științifice, Comisia Europeană a constatat că aplicația TikTok utilizează funcții care creează dependență: derulare infinită, notificări care cheamă înapoi în aplicație și un algoritm de recomandări personalizat.

Pentru utilizatori, mai ales copii și adolescenți, spun anchetatorii europeni, asta înseamnă riscuri mari pentru sănătatea mintală.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene: „Gestionarea timpului petrecut pe ecran și controalele parentale nu funcționează corespunzător pe TikTok. TikTok nu a evaluat în mod adecvat modul în care funcțiile sale adictive pot dăuna utilizatorilor și nu a implementat măsuri eficiente pentru a reduce astfel de riscuri.”