În Maramureșul de la final de secol XIX se năștea, la Tohat, Petre Dulfu, unul dintre autorii care aveau să devină, fără exagerare, parte din educația a zeci de generații de elevi din România. Numele său nu mai este astăzi la fel de prezent în spațiul public, însă personajele create sau reconfigurate de el, în special Păcală, continuă să circule în cultura populară și în manuale.

Născut în 1856 într-o familie de țărani cu rădăcini în mediul bisericesc, Dulfu își începe formarea în satul natal, apoi urmează școala la Baia Mare, într-un context multicultural al Transilvaniei aflate atunci în Imperiul Austro-Ungar. Primele contacte consistente cu literatura română le are în cadrul unei societăți de lectură a elevilor români, spațiu care îi deschide interesul pentru scris și pentru valorile culturii naționale.

Momentul formator este întâlnirea cu opera lui Vasile Alecsandri, care îi influențează decisiv direcția literară. Ulterior, studiile universitare de la Cluj și contactul cu mediul intelectual al epocii îi consolidează parcursul, Dulfu devenind doctor în filosofie cu o lucrare dedicată chiar lui Alecsandri.

În 1881, după finalizarea studiilor, se stabilește la București, unde intră în sistemul de învățământ și devine profesor de pedagogie. A predat la școli normale importante ale vremii, a format generații de învățători și a fost implicat direct în construirea unui model educațional modern pentru România de la finalul secolului XIX. În paralel, a scris manuale școlare, lucrări de pedagogie și texte de morală și estetică, gândite pentru formarea elevilor și a cadrelor didactice.

Totuși, adevărata sa notorietate vine din zona literară. Petre Dulfu este autorul care a reconfigurat și popularizat basmul și snoava românească, aducându-le într-o formă accesibilă publicului larg. „Isprăvile lui Păcală” devine cea mai cunoscută lucrare a sa, circulând în numeroase ediții și ajungând în școli, biblioteci sătești și în lectura cotidiană a generațiilor de elevi.

De altfel, în multe cazuri, cititorii cunoșteau personajul Păcală înainte de a ști numele autorului, fenomen care a contribuit, paradoxal, la estomparea figurii lui Dulfu în memoria culturală colectivă.

Astăzi, Petre Dulfu este readus în atenție mai ales prin contextul său biografic și geografic: un autor născut în Maramureș, format între Baia Mare și Cluj, care a influențat profund literatura didactică și lectura pentru copii în România modernă.

Deși operele sale nu mai au aceeași prezență în programele școlare sau în librării, moștenirea sa rămâne vizibilă indirect, în poveștile care au supraviețuit timpului și în imaginarul colectiv al copilăriei românești.