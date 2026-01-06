Doi români au furat un seif şi l-au târât după ei pe o pârtie din Austria. Cum au fost prinşi

Doi români au fost reţinuţi în Austria după ce au furat seif şi l-au târât după ei pe pârtie.

Cei doi au fost văzuţi de muncitorii care pregăteau pârtia pentru a doua zi. Aceştia au fost şi cei care au dat alarma. Poliţiştii i-au identificat şi reţinut pe cei doi în aceeaşi zi. Poliţiştii bănuiesc că românii sunt responsabili şi alte jafuri similare din aceeaşi zonă, dar şi din regiunea Pingzau.

Ancheta continuă în acest caz, dar poliţia îi sfătuieşte pe cei afectaţi să contacteze imediat autorităţile.