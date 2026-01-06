După o scurtă vacanță de sărbători, jucătorii echipei de handbal masculin CS Minaur se întorc la muncă. O parte dintre ei au început-o mai devreme, fiind convocați la loturile naționale. La echipa națională de seniori sunt acum trei jucători de la Minaur: Tudor Botea, Robert Nagy și Gabriel Cumpănici. Inițial fusese convocat și Erik Pop, doar că acesta a suferit o accidentare și a revenit în Baia Mare, urmând să facă un RMN pentru stabilirea exactă a diagnosticului.

România va participa la turneul final al Campionatului European și a început pregătirea încă din luna decembrie. Prima reprezentativă a plecat în Italia, la Trieste, unde va susține primul meci amical din cele trei programate până la startul turneului final, contra naționalei țării gazdă (marți, ora 19.00). Va rămâne în Italia până pe 8 ianuarie, iar de aici va pleca direct în Ungaria, unde pe 9-10 ianuarie va susține următoarele două jocuri de pregătire, la Gyor. Staff-ul tehnic condus de George Buricea va avea 18 jucători la dispoziție pentru cele trei jocuri amicale. Rămâne acasă portarul Cătălin Haidu, care se alătură naționalei de tineret, unde va avea mai multe minute de joc înainte de Euro 2026.

În perioada 15 ianuarie – 1 februarie se va desfășura Europeanul, România fiind prezentă la acest turneu final. Tricolorii au fost repartizați în grupa B, alături de Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord. Meciurile din această grupă se vor desfășura în Jyske Bank Boxen din Herning, Danemarca este campioana mondială en-titre, Portugalia s-a clasat pe locul 4 la Campionatul Mondial din 2025.

Un alt jucător de la Minaur care va participa la Europene este portarul Anton Terekhov, selecționat la echipa națională a Ucrainei.

Doi dintre tinerii de la Minaur, Cosmin Alexandru Stanciu și David Ianis Moldovan, au fost convocați la lotul național de tineret, care se pregătește în București și care va juca amicale cu selecționata similară a Poloniei.