Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, urmează să fie pus în libertate după ce Tribunalul Maramureș a menținut definitiv decizia de eliberare condiționată pronunțată de Judecătoria Baia Mare.

Instanța a respins contestația formulată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție împotriva hotărârii din 16 iunie, prin care Judecătoria Baia Mare a dispus liberarea condiționată a fostului edil din executarea pedepsei de cinci ani de închisoare primite pentru luare de mită.

Prin hotărârea din 16 iunie, menținută acum definitiv, Judecătoria Baia Mare a stabilit că perioada cuprinsă între momentul eliberării și data la care pedeapsa ar fi fost considerată executată integral (18 martie 2028) constituie termen de supraveghere.

„Admite propunerea de liberare condiționată privind pe condamnatul C.C. și, în consecință, dispune liberarea condiționată a condamnatului din executarea pedepsei de 5 ani închisoare”, se arată în soluția primei instanțe.

Judecătoria i-a pus în vedere fostului primar și dispozițiile Codului penal referitoare la conduita sa ulterioară și la consecințele comiterii unei noi infracțiuni în perioada de supraveghere.

Potrivit datelor reținute de instanță, Cherecheș acumulase 1.332 de zile considerate executate din totalul de 1.826 de zile ale pedepsei. Calculul a inclus 799 de zile de detenție efectivă, 353 de zile petrecute în arest preventiv sau arest la domiciliu, 268 de zile considerate executate prin muncă și alte 12 zile compensatorii. Fracția necesară pentru a putea beneficia de liberare condiționată era de două treimi din pedeapsă, respectiv 1.217 zile.

Cătălin Cherecheș a declarat vineri, la ieșirea din închisoare: „În primul rând, îi mulțumesc soției mele. Ea e eroul acestei povești, o poveste dureroasă, traumatizantă, iar ea și familia mea sunt eroi. În afară de familie și Dumnezeu, nu există nimic important”.