Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca a lansat campania de admitere pentru programele de studii Etnologie-licență și Etnoturism/Etnologia și turismul cultural-masterat, adresându-se tinerilor interesați de patrimoniul cultural, identitate și dezvoltare durabilă.

Reprezentanții facultății subliniază că etnologia nu este doar o disciplină dedicată trecutului, ci una care analizează transformările societății contemporane, impactul digitalizării asupra culturii și relația dintre tradiție și modernitate. Studenții învață să documenteze și să valorifice patrimoniul cultural prin metode moderne, folosind fotografia, filmarea, arhivarea digitală și cercetarea de teren. Absolvenții programului de licență pot urma cariere precum etnolog, antropolog socio-cultural, muzeograf, consilier în comunicare interculturală, promotor cultural, analist teritorial sau specialist în instituții culturale și administrație publică.

Înscrierile pentru programul de licență se desfășoară online în perioada 13-18 iulie, până la ora 12:00. Admiterea se realizează pe baza mediei de la examenul de bacalaureat, fiind disponibile 16 locuri finanțate de la buget și 13 locuri cu taxă. Facultatea organizează și admitere la programul de masterat Etnoturism/Etnologia și turismul cultural, destinat celor care doresc să se specializeze în turism cultural, managementul patrimoniului, dezvoltare locală, organizarea de evenimente culturale sau proiecte europene.

Înscrierile pentru masterat au loc în perioada 15-27 iulie, iar interviul este programat pentru 28 iulie. Sunt disponibile 22 de locuri la buget și 16 locuri cu taxă, iar media de admitere este calculată din media examenului de licență și rezultatul obținut la interviu.

Prin aceste programe, Facultatea de Litere își propune să formeze specialiști capabili să valorifice patrimoniul cultural și să contribuie la dezvoltarea comunităților, promovând identitatea culturală într-o societate aflată în continuă schimbare.