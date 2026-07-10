Instituția Prefectului a sesizat Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș, în vederea efectuării verificărilor de specialitate și a dispunerii măsurilor necesare pentru remedierea eventualelor neconformități constatate.

În urma sesizării, comisarii Gărzii Naționale de Mediu -Comisariatul Județean Maramureș s-au deplasat la fața locului și au efectuat verificări la amplasamentul bazei de producție aparținând societății comerciale vizate. Cu această ocazie, au fost identificate deșeuri depozitate și îngropate, provenite de la autoritățile administrației publice locale, respectiv de la Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Orașului Târgu Lăpuș.

În vederea stabilirii provenienței deșeurilor, reprezentanții societății comerciale au prezentat o adresă, înregistrată la Primăria Orașului Târgu Lăpuș, prin care solicitau utilizarea materialelor rezultate din lucrările de demolare desfășurate în incinta Serviciului Public de Salubrizare Târgu Lăpuș, grinzi și stâlpi din beton, pământ și alte materiale provenite din demolări, ca material de umplutură pentru amenajarea, în regie proprie, a unei platforme tehnologice în cadrul bazei de producție.

În scopul clarificării suspiciunilor privind existența unor deșeuri menajere sau periculoase îngropate în amplasament, au fost organizate acțiuni comune în teren, la care au participat comisari de mediu și polițiști. În cadrul acestor verificări au fost efectuate lucrări de excavare, prin săparea zonelor în care au fost depozitate deșeurile care au făcut obiectul sesizării.

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În urma activităților desfășurate nu au fost identificate deșeuri municipale, menajere sau periculoase. Au fost însă constatate deșeuri provenite din activități de construcții și demolări, precum și, în mod aleatoriu, deșeuri din material plastic, susceptibile a proveni din aceleași lucrări de demolare.

În acest context, Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Maramureș a constatat că îngroparea și ascunderea deșeurilor provenite din construcții și demolări reprezintă o încălcare a prevederilor legislației în vigoare privind regimul deșeurilor și al normelor referitoare la protecția mediului, în lipsa reglementărilor specifice care să permită o asemenea practică.

Totodată, în cadrul verificărilor, nu au fost prezentate formularele de încărcare-descărcare a deșeurilor, întocmite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Mai exact, a lipsit formularul prevăzut în Anexa nr. 3 pentru transportul deșeurilor nepericuloase, aferent deșeurilor cu codul 17 09 04, deșeuri din construcții și demolări – transportate de la Serviciul Public de Salubrizare Târgu Lăpuș către baza de producție a societății comerciale. Pentru aceste transporturi au fost prezentate doar avizele de însoțire a mărfii.

Pentru neconformităților constatate, au fost stabilite măsuri pentru remedierea deficiențelor. De asemenea, vor fi aplicate sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația de mediu în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

În ceea ce privește verificarea amplasamentului Serviciului Public de Salubrizare Târgu Lăpuș, referitoare la modul de îndeplinire a măsurilor dispuse anterior prin raportul de inspecție, cu privire la gestionarea cantităților de deșeuri stocate temporar, provenite atât din colectarea de la agenți economici, cât și din activitatea de salubrizare stradală, până la predarea acestora în vederea valorificării și/sau eliminării la depozitul ECO Bihor, s-a constatat că toate măsurile dispuse au fost îndeplinite integral.

Astfel, a fost realizată salubrizarea completă a platformei betonate interioare, fiind transportată întreaga cantitate de deșeuri stocată anterior și identificată în cadrul controlului precedent. La momentul verificării, pe amplasament se afla exclusiv cantitatea de deșeuri colectată în cele cinci zile calendaristice, în conformitate cu prevederile autorizației de mediu. De asemenea, a fost redusă suprafața destinată stocării temporare a deșeurilor colectate separat, aceasta fiind limitată la cele două celule betonate existente, fiecare având o suprafață de aproximativ 200 metri pătrați și un volum maxim de 800 metri cubi.

În cadrul controlului a fost verificată și trasabilitatea deșeurilor, prin analizarea documentelor privind predarea deșeurilor reziduale către depozitul ECO Bihor, în vederea tratării și depozitării ulterioare. Totodată, documentele privind gestiunea deșeurilor reciclabile și valorificabile, precum și cele referitoare la deșeurile provenite din construcții și demolări, nu au evidențiat neconformități sau nereguli.

Verificările au confirmat respectarea prevederilor autorizației de mediu privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări de către Serviciul Public de Salubrizare Târgu Lăpuș. Sunt deținute fișele de gestiune a deșeurilor, precum și formularele de încărcare-descărcare aferente fiecărui transport efectuat.

Cantitățile de deșeuri provenite din construcții și demolări sunt raportate lunar Direcției Județene de Mediu Maramureș, în conformitate cu obligațiile legale de monitorizare.

Rezultatele verificărilor efectuate conduc la concluzia că sesizarea privind presupusa îngropare a deșeurilor municipale în incinta bazei de producție aparținând societății comerciale nu se confirmă.