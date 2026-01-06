Obiceiul furatului porților trebuie să rămână un gest simbolic, iar păstrarea tradiției să fie o bucurie, nu un motiv de îngrijorare pentru comunitate.

Polițiștii îi îndeamnă pe cetățeni să dea dovadă de bun-simț și responsabilitate și să anunțe orice situație care poate degenera sau care depășește limitele tradiției.

Respectul față de obiceiurile locale merge mână în mână cu respectul față de oameni și, implicit, față de legislația în vigoare.

În imagine sunt prezentate porți recuperate de polițiști, după ce a fost sesizat furtul acestora.