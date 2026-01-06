În Ajunul Praznicului Bobotezei, după sfințirea apei, Tinerii ATOCEM, împreună cu părinți și copii, slujitori și ostenitori ai Catedralei, au umplut cele 12.000 de sticle cu Aghiazmă Mare.

Sticlele au fost pregătite și etichetate cu câteva zile înainte pentru credincioșii ce vor veni la Binecuvântatul Praznic.



„Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în pregătirile Bobotezei, atât celor care au pregătit sticlele, cât și echipei de slujitori ai Catedralei care au curățat esplanada Catedralei.

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu multă bucurie și liniște sufletească, iar Bucuria Botezului Domnului să ne aducă tuturor pace, întărire în credință și dragoste lucrătoare unii față de alții”, spun reprezentanții ATOCEM.