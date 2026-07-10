La data de 9 iulie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Seini și cei din cadrul Poliției Orașului Tăuții Măgherăuș au efectuat verificări în cazul unui conducător auto și a unui autoturism, după ce l-au oprit pe strada Cuza Vodă din localitatea Seini.

Polițiștii au stabilit că la volanul autoturismului se află un tânăr de 23 de ani.

Verificările efectuate în continuare de polițiști au constatat că cel în cauză a prezentat un certificat de înmatriculare, susceptibil a fi fals.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de fals și uz de fals, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare.