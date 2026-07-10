La data de 9 iulie a.c., în jurul orei 23.50, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au efectuat verificări privind legalitatea transportului unui material lemnos, după ce au oprit în trafic, pe raza localității Desești o autoutilitară.

Polițiștii au identificat un bărbat de 42 de ani, din localitatea Sat Șugatag, aflat la volanul autoutiliarei. În cadrul controlului efectuat, acesta nu a putut prezenta documentele de proveninență pentru materialul lemnos pe care-l transporta.

În urma cubajului efectuat de către specialiștii silvici, a reieșit că acesta transporta cantitatea de 1,92 metri cubi de material lemnos, de esență fag.

În continuarea verificărilor efectuate de polițiști privind proveniența materialului lemnos, polițiștii au constatat că ar fi fost sustras de pe un drum forestier, din apropierea stațiunii Izvoare.

Ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt de arbori, iar conducătorul autoutilitarei a fost sancționat contravențional potrivit prevederilor Legii nr. 171/2010 privind constatarea și sancționarea contravențiilor silvice.

Cantitatea de material lemnos a fost indisponibilizată și predată în custodia Ocolului Silvic Mara.

Facem precizarea că Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș va continua activitățile de verificare a legalității exploatării, transportului și comercializării materialului lemnos, pentru prevenirea și combaterea faptelor care aduc atingere fondului forestier și pentru asigurarea respectării legislației în domeniul silvic.