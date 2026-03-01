Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că Registrul Naţional de Screening Neonatal va fi complet funcţional odată cu aprobarea bugetului de stat pe anul 2026.

„Registrul este deja funcţional, acum se fac o serie de modificări tehnice pentru a asigura interoperabilitatea. El va fi în curând aprobat prin hotărâre de Guvern şi va fi complet funcţional odată cu aprobarea bugetul pentru anul 2026”, a spus Rogobete la evenimentul de lansare a Registrului Naţional de Screening Neonatal şi a Programului Naţional de Screening şi Prevenţie, organizat de Ministerul Sănătăţii şi găzduit de Administraţia Prezidenţială.