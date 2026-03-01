Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că Registrul Naţional de Screening Neonatal va fi complet funcţional odată cu aprobarea bugetului de stat pe anul 2026.
„Registrul este deja funcţional, acum se fac o serie de modificări tehnice pentru a asigura interoperabilitatea. El va fi în curând aprobat prin hotărâre de Guvern şi va fi complet funcţional odată cu aprobarea bugetul pentru anul 2026”, a spus Rogobete la evenimentul de lansare a Registrului Naţional de Screening Neonatal şi a Programului Naţional de Screening şi Prevenţie, organizat de Ministerul Sănătăţii şi găzduit de Administraţia Prezidenţială.
El a adăugat că acest registru va fi complet funcţional şi interoperabil până la finalul acestui an.
„Astăzi a avut loc un moment important pentru sănătatea din România, şi anume lansarea Registrului Naţional de Screening Neonatal, dar şi a programelor naţionale de screening prin care România. Practic, odată cu acest program naţional ne apropiem de standardele Uniunii Europene şi putem spune că neonatologia, odată cu proiectele din PNRR dar şi cu programele naţionale pe care le-am dezvoltat în ultima perioadă ajunge la un standard ridicat de calitate şi de performanţă”, a afirmat Rogobete.
