Un mărțișor muzical pentru toate mamele va prinde viață joi, 5 martie, de la ora 17:00, la Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” din Târgu Lăpuș.

Palatul Copiilor Baia Mare – Structura Târgu Lăpuș invită publicul să celebreze cea mai frumoasă sărbătoare a primăverii printr-un spectacol plin de emoție și sensibilitate, intitulat „O singură iubire-i mare, MAMA!”.

Evenimentul este pregătit cu dăruire de micii artiști, sub îndrumarea profesorilor Ana-Maria Gherman și Lucian Madiar, care au transformat repetițiile în adevărate lecții despre iubire, recunoștință și bucuria de a dărui.

Publicul este așteptat să se bucure de un spectacol dedicat mamelor, în care cântecul și emoția se împletesc într-un omagiu sincer adus celei mai importante ființe din viața fiecăruia dintre noi.