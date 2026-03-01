Papa Leon al XIV-lea a lansat un avertisment cu privire la utilizarea inteligenței artificiale pentru a scrie predici, transmite publicația Irish Star.

„A ține o predică adevărată înseamnă a împărtăși credința”, a spus Papa, adăugând că inteligența artificială „nu va putea niciodată să împărtășească credința”.

El a cerut clerului să reziste „ispitei de a pregăti predici cu ajutorul inteligenței artificiale”. El a adăugat: „La fel ca toți mușchii din corp, dacă nu îi folosim, dacă nu îi mișcăm, ei mor. Creierul trebuie folosit, așa că și inteligența noastră trebuie exercitată puțin, pentru a nu pierde această capacitate”, a spus Leo în cadrul unei întâlniri cu ușile închise, detaliată ulterior de Vatican News.

El a criticat, de asemena, căutarea „iluziei pe internet, pe TikTok”, care nu poate înlocui o conexiune spirituală autentică.

Avertismentul Papei vine odată cu lansarea de către Vatican a unui sistem de traducere bazat pe inteligență artificială, care va traduce în timp real celebrările liturgice din Bazilica Sfântul Petru în până la 60 de limbi.

Papa Leon al XIV-lea a subliniat și importanța învățării și studiului pentru a contracara dependența excesivă de inteligența artificială. „Studiul în viața noastră trebuie să fie permanent, continuu. Când aud pe cineva spunându-mi – este adevărat, mi-a spus un preot – „Nu am mai deschis o carte de când am părăsit seminarul”, mă gândesc: „Doamne, ce trist!”, a subliniat Papa.