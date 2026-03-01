În această dimineață, echipele de intervenție au reușit să-i recupereze în siguranță pe cei trei cetățeni ucraineni (doi în vârstă de 25 de ani și unul de 27 de ani) rătăciți pe munte, în zona Vârfului Corbu, la o altitudine de peste 1600 de metri.

Apelul a fost dat prin 112 în seara zilei de sâmbătă. Echipa de la STS a reușit să ofere salvamontiștilor coordonatele exacte ale persoanelor care au solicitat sprijinul, lucru esențial pentru reușita misiunii.

Pe munte zăpada măsoară mult peste 1 metru. Pentru a putea înainta și a ajunge la timp, salvatorii montani au urcat pe schiuri de tură. La această misiune echipa Salvamont Maramureș a acționat umăr la umăr alături de polițiștii de frontieră de la Poliția de Frontieră Poienile de sub Munte.

În această dimineață cei trei tineri au fost găsiți epuizați fizic, deshidratați și în stare de hipotermie ușoară. Salvatorii le-au oferit ceai cald pentru reîncălzire, le-au evaluat starea de sănătate și i-au coborât în siguranță de pe traseul montan.

În jurul orei 06:40 persoanele recuperate au fost predate în grija Poliției de Frontieră.