Locuitorii dintr-o zonă a municipiului Baia Mare rămân luni, 20 iulie, fără apă potabilă, ca urmare a unei avarii produse la rețeaua publică de alimentare.

Potrivit programului de intervenții publicat de operatorul Vital, alimentarea cu apă este întreruptă pe Bulevardul Independenței, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Europa și intersecția cu strada Victoriei.

Echipele de intervenție se află în teren pentru remedierea defecțiunii, iar reluarea furnizării apei este estimată pentru ora 15:30.

Reprezentanții operatorului precizează că întreruperea este cauzată de lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă și își cer scuze pentru disconfortul creat, subliniind că situația este independentă de voința companiei.

Consumatorii din zona afectată sunt sfătuiți să își asigure rezervele necesare de apă până la finalizarea intervenției.