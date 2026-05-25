Comuna Băiuț din Maramureș va găzdui pe 30 mai o nouă ediție a evenimentului „Motoinocență”, organizat de Rock N’ Road Friends Club, alături de partenerii săi. Evenimentul, devenit deja o tradiție locală, promite o zi plină de distracție atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Programul va începe la ora 11:00 cu o paradă moto prin comuna Băiuț, iar de la ora 12:00 până la 17:00 cei mici sunt invitați la activități recreative și surprize pregătite special pentru ei. Organizatorii au pregătit plimbări moto gratuite, concursuri, hot dog, candy bar, tobogane și multe alte momente de distracție.

Seara va continua într-o atmosferă de festival, cu concerte susținute de Diana Koszte, Încotro și Last Moments. Reprezentanții organizatorilor spun că ediția din acest an vine cu îmbunătățiri și mai multe surprize pentru participanți.

„Dacă ziua îi invităm pe toți copiii la distracție, pe seară ne petrecem și noi, adulții, puțin, cât să ne încălzim pentru august”, au transmis organizatorii.

Evenimentul este deschis publicului larg și se va desfășura în aer liber, la Băiuț.