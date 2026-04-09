Elevii din Maramureș confirmă încă o dată nivelul ridicat al învățământului din județ, prin rezultatele obținute la Olimpiada Națională de Limba Engleză, desfășurată la Brașov. Potrivit Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, lotul format din zece elevi a demonstrat performanță, seriozitate și o pregătire temeinică.

Cei care au reprezentat județul sunt Moroșanu Sorina, Nagy Carla, Colibaba Ecaterina, Ulici Mara, Achim Samir, Vank Mara, Hoban Maria, Contra Mihai, Sabău Ariana și Glodan Rareș. Întregul lot s-a remarcat prin rezultate foarte bune, cel mai mic punctaj obținut fiind 89, un indicator al nivelului ridicat de pregătire.

Elevii au fost însoțiți de prof. Raluca Ghimbuluț, de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare, care i-a sprijinit pe parcursul competiției.

Printre cele mai importante rezultate se numără Premiul al II-lea obținut de Sabău Ariana, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, la secțiunea B, sub îndrumarea prof. Mihaela Florian. De asemenea, Hoban Maria, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, a obținut Mențiune MEC, clasându-se pe locul al V-lea, fiind pregătită de prof. Celina Vezentan.

Un alt rezultat notabil a fost obținut de Achim Samir, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, care a primit Mențiune MEC, ocupând locul al VII-lea la secțiunea A, sub coordonarea prof. Andreea Laurențiu.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș au transmis felicitări tuturor elevilor și cadrelor didactice implicate, subliniind că aceste rezultate confirmă nu doar talentul și munca elevilor, ci și calitatea actului educațional din județ.