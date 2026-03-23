Luni, 23 martie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Denia Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul și va oficia Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite, la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, Protopopiatul Lăpuș. De la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Denia Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul și va oficia Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Miercuri, 25 martie, de Praznicul Bunei Vestiri, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, vor sluji în sobor de Arhierei sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu ocazia serbării hramului Sfintei Mitropolii, la împlinirea a 20 de ani de existență. Astfel, ziua de 25 martie a devenit, prin actul providențial al reînființării Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, o sărbătoare pentru întreaga Transilvanie, ea marcând momentul întronizării primului Mitropolit, Bartolomeu Anania, iar după 5 ani, a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei.

Vineri, 27 martie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Parohia Ortodoxă „Sfântul Andrei” din Baia Mare.

Vineri, 27 martie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Parohia Ortodoxă Boiereni, Protopopiatul Lăpuș.