Elevii Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației au obținut rezultate remarcabile la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică 2026, confirmând nivelul ridicat de pregătire al unității de învățământ.

La clasa a VI-a, Hotea Ștefan a obținut locul II, iar Ardelean Vlad s-a clasat pe locul IV, sub coordonarea profesorului Pop Ovidiu.

La clasa a IX-a, elevul Sarkodi Erik a obținut locul III, fiind pregătit de profesorul Giurgi Vasile.

La clasa a XI-a, Covrig Raul s-a calificat la etapa națională, sub îndrumarea profesorului Tivadar Cornel. De asemenea, la clasa a XII-a, Zetea Gabriel a obținut locul IV și calificarea la etapa națională, fiind coordonat de profesorul Giurgi Vasile.

Conducerea unității de învățământ transmite felicitări elevilor și profesorilor pentru rezultatele obținute și le urează mult succes la etapa următoare a competiției