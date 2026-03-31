Povestea lui Răzvan, un adolescent din apropiere de Suceava, a devenit virală pe rețelele sociale, după ce a fost surprins vânzând urzici pe marginea drumului, în timp ce citea o carte.

Într-o perioadă în care mulți copii își petrec timpul pe telefoane și tablete, Răzvan, un băiat de doar 13 ani, oferă o lecție neașteptată de responsabilitate și maturitate. Adolescentul a fost remarcat în zona Burdujeni, pe drumul spre Adâncata, unde își vindea liniștit marfa – urzici și flori de primăvară – în timp ce citea.

Imaginea a fost făcută publică de bloggerul „Bogdan din Bucovina” și a stârnit rapid reacții puternice în mediul online. Mulți internauți au fost impresionați nu doar de munca băiatului, ci și de faptul că acesta alege lectura în locul telefonului mobil.

„Eu în fiecare zi muncesc. E foarte bine să muncești, e visul meu. Nu am telefon pentru că tot timpul muncesc, citesc, construiesc, tot ce mă face pe mine fericit”, a spus Răzvan în videoclipul devenit viral.

Povestea lui a generat un val de emoție, dar și dezbateri. În timp ce unii au văzut în situația lui un motiv de îngrijorare, alții au apreciat demnitatea și dorința lui de a-și ajuta familia. Comentariile au fost, în mare parte, pozitive, mulți considerându-l un exemplu pentru generația sa.

În urma reacțiilor apărute, mama băiatului a intervenit pentru a clarifica situația. Aceasta a subliniat că Răzvan nu este obligat să muncească, ci o face din proprie inițiativă, dorind să contribuie la veniturile familiei.

„Nu e un copil maltratat sau obligat. Îi place ceea ce face, vrea să mă ajute. Noi muncim cu toții și încercăm să facem un ban cinstit”, a declarat femeia.

Povestea lui Răzvan rămâne un exemplu de modestie și determinare, într-o societate în care astfel de valori par tot mai rare.