La 31 martie 1841, în localitatea Holod, județul Bihor, se năștea Iosif Vulcan, una dintre figurile marcante ale culturii române din secolul al XIX-lea – publicist, scriitor și membru al Academiei Române.

Provenit dintr-o veche familie greco-catolică, Iosif Vulcan a avut o descendență intelectuală solidă: tatăl său, Nicolae Vulcan, era rudă apropiată a episcopului Samuil Vulcan, fondatorul școlii de la Beiuș. Studiile primare le-a urmat la Leta Mare (astăzi în Ungaria), iar pe cele gimnaziale la Oradea. Deși a urmat cursurile Facultății de Drept din Budapesta, vocația sa a fost, fără îndoială, literatura.

Momentul definitoriu al carierei sale a venit în iunie 1865, când a fondat revista Familia, publicație care continuă să apară și astăzi. Un an mai târziu, în februarie 1866, la redacția revistei ajunge o poezie intitulată „De-aș avea”, semnată de un tânăr pe nume Mihai Eminescu (pe atunci Mihail Eminovici). Publicarea acesteia avea să marcheze debutul unuia dintre cei mai mari poeți ai literaturii române, sub îndrumarea lui Vulcan.

Acest moment esențial din istoria literaturii române a venit la scurt timp după moartea profesorului Aron Pumnul, mentorul lui Eminescu, evidențiind influența majoră a mediului intelectual greco-catolic asupra formării poetului.

Moștenirea lui Iosif Vulcan este păstrată și astăzi: în 1965, la Oradea, a fost inaugurat Muzeul memorial care îi poartă numele, la un secol de la apariția revistei „Familia”. De asemenea, personalitatea sa a fost evocată și în 2014 la Leta Mare, loc unde o placă comemorativă amintește de contribuția sa culturală.

La 180 de ani de la naștere, Iosif Vulcan rămâne un simbol al culturii române și al sprijinului acordat marilor talente – fiind, fără îndoială, omul care a deschis drumul literar al lui Mihai Eminescu.