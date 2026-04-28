În această săptămână, Consiliul Local din Târgu Lăpuș urmează să voteze proiectul de hotărâre privind bugetul local pentru anul 2026.

Tocmai pentru că vorbim despre modul în care sunt cheltuiți banii publici, despre priorități și despre nevoile reale ale cetățenilor, transparența și consultarea publică nu ar trebui să fie opționale, ci obligatorii.

În acest context, consilierul local Mihai Timbuș, președintele organizației PSD Târgu Lăpuș, propune organizarea unei dezbateri publice deschise, joi, 30 aprilie 2026, de la ora 12:00, la Casa de Cultură din Târgu Lăpuș. Scopul este unul cât se poate de clar: cetățenii să fie informați, consultați și implicați în stabilirea priorităților bugetare.

Inițiativa vine în condițiile în care proiectul de buget ridică numeroase semne de întrebare. Apar neclarități, incertitudini și, mai grav, inechități evidente în modul de alocare a fondurilor, inclusiv între domenii esențiale precum social, cultură și sport.

Prin această solicitare, Mihai Timbuș își propune să aducă în fața comunității o imagine clară a investițiilor, detaliată pe capitole și subcapitole bugetare, dar și să ceară criterii transparente și echitabile de distribuire a fondurilor publice. Egalitatea de șanse între beneficiari nu ar trebui să fie un principiu negociabil.

Un exemplu concret care ridică semne de întrebare este situația Asociației Sub Stejar, o organizație care oferă servicii sociale, educative și recreative pentru sute de copii din întreg bazinul Lăpușului. În anii trecuți, aceasta a beneficiat de alocări infime, iar tendința pare să se mențină și în bugetul propus pentru 2026. În același timp, există evenimente sau festivaluri care au loc o zi sau două pe an și care primesc finanțări considerabil mai mari. Aceste diferențe trebuie explicate. Nu prin declarații generale, ci prin criterii clare, asumate și ușor de înțeles pentru toți cetățenii.