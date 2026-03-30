Elevii Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației au obținut rezultate remarcabile la etapa județeană a Olimpiadei de Chimie, confirmând încă o dată nivelul ridicat de pregătire și performanță al unității de învățământ.

La competiție, elevii au urcat pe podium după cum urmează:

Premiul I

• Ilieș Ionuț – clasa a X-a B

• Covrig Raul – clasa a XI-a A

Premiul II

• Boboșan Tudor – clasa a XI-a D

Premiul III

• Iepan Cătălin – clasa a IX-a D

În urma rezultatelor, acești patru elevi s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Chimie, care va avea loc la Sibiu.

Performanțele au fost obținute sub îndrumarea profesorilor coordonatori Păduraru Doinița și Enache Nița, care au contribuit la pregătirea elevilor.

Conducerea unității de învățământ transmite felicitări elevilor și cadrelor didactice pentru rezultatele obținute și le urează mult succes la etapa națională.