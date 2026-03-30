Un antrenor cu experiență și rezultate confirmate în fotbalul românesc se alătură echipei CS Minaur Baia Mare: Alexandru Pelici. Tehnicianul vine cu un parcurs solid și este pregătit să aducă echilibru, ambiție și mentalitatea necesară pentru performanță.

Născut la 10 ianuarie 1974, și-a început cariera de jucător la formațiile Progresul Timișoara, Poli Timișoara, CSM Reșița și Unirea Alba Iulia. Cariera de antrenor a debutat în 2002, la Alba Iulia, iar de atunci a acumulat o experiență vastă, cu sute de meciuri pe banca tehnică în primele două ligi.

De-a lungul timpului, a pregătit numeroase echipe, printre care Voința Sibiu, FC Bihor Oradea, CS Mioveni, FC Hermannstadt și Ripensia Timișoara, remarcându-se prin organizare, disciplină și constanță.

Ca antrenor principal, a reușit performanțe notabile, obținând trei promovări în prima ligă cu echipe diferite: Voința Sibiu, FC Hermannstadt și CS Mioveni. De asemenea, în perioada 2022–2023, a fost selecționerul reprezentativei România U19.