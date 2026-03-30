Duminică, 29 martie, timp de două ore, polițiștii din Sighetu Marmației au desfășurat o acțiune, tip Blocada, împreună cu jandarmi și polițiști de frontieră.

Scopul acțiunii a vizat prevenirea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în localitățile din raza de competență.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 59 de autoturisme, iar ca urmare a nerespectării prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, polițiștii au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale.

De asemenea, în cazul a patru autoturisme a fost dispusă măsura reținerii certificatelor de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate. Totodată, în cazul unui conducător auto care prezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 5.000 de lei.

Polițiștii reamintesc tuturor participanților la trafic importanța respectării legislației rutiere și adoptarea unei continuite preventive.