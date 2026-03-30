Sâmbătă, 28 martie, s-a încheiat cea de-a 12-a ediție a Acting – Festival de Teatru Contemporan. Teatrul Municipal din Baia Mare găzduiește evenimentul încă de la prima ediție, de câțiva ani, fiind și co-organizatori. Este un festival dedicat publicului tânăr și reunește trupe de liceeni din toată țara.

În echipa teatrului băimărean evoluează actori care au participat la Acting în liceu, iar acum ei sunt cei care coordonează trupe de teatru sau susțin ateliere pentru tineri în Acting. Sunt prezentate spectacole regizate de tineri, care au regizat primul lor spectacol pentru Acting.

Au fost patru zile pline de entuziasm, de curiozitate, de emoție, de teatru.