Ziua de 9 aprilie a rămas consemnată în istorie printr-o serie de evenimente care au influențat decisiv evoluția politică, militară și culturală a lumii, potrivit datelor publicate de Historia.

În anul 193, Septimius Severus era proclamat împărat de către armată, într-un moment de instabilitate profundă pentru Imperiul Roman, în care puterea se decidea adesea pe câmpul de luptă. Cu multe secole înainte, în 1241, mongolii obțineau o victorie categorică în cadrul Bătălia de la Liegnitz, înfrângând o coaliție germano-polono-cehă, însă fără a continua înaintarea în Europa Centrală.

Data de 9 aprilie marchează și dispariția unor figuri marcante ale istoriei și culturii europene. În 1492 murea Lorenzo de Medici, supranumit „Magnificul”, protector al artelor și una dintre personalitățile centrale ale Renașterii italiene. În 1626 se stingea din viață filosoful englez Francis Bacon, considerat un precursor al metodei științifice moderne. Tot într-o zi de 9 aprilie, în 1821, se năștea Charles Baudelaire, unul dintre cei mai influenți poeți ai literaturii universale.

În spațiul românesc, această dată este legată de momente importante din cultură. În 1850, la Teatrul Național din Iași avea loc premiera comediei „Coana Chirița”, semnată de Vasile Alecsandri, iar în 1894 se năștea Camil Petrescu, unul dintre reprezentanții de seamă ai literaturii moderne.

Un moment decisiv în istoria mondială s-a consumat în 1865, când generalul Robert E. Lee a capitulat în fața lui Ulysses S. Grant, la Appomattox, marcând practic finalul Războiului Civil American. Conflictul, unul dintre cele mai sângeroase din istoria Statelor Unite, a pregătit terenul pentru abolirea sclaviei, promovată de președintele Abraham Lincoln.

Secolul XX aduce și el evenimente cu impact major. În 1940, Germania nazistă declanșa Operațiunea Weserübung, ocupând Danemarca și Norvegia, iar în 1948 avea loc Masacrul de la Deir Yassin, un episod tragic soldat cu moartea a peste 100 de civili. În plan intern, anul 1974 consemnează inaugurarea Stadionului Steaua, unul dintre cele mai importante repere sportive din România.

De-a lungul timpului, 9 aprilie a adunat evenimente diverse, de la momente de cotitură în istoria marilor imperii și războaie decisive, până la contribuții culturale care continuă să influențeze lumea de astăzi.