Revoltă în rândul polițiștilor care își arată indignarea legată de modul în care este „favorizat” un cetățean turc. Acesta le-a ucis un coleg, dar se pare că beneficiază de „tratament preferențial” chiar și după gratii.

„10 permisii pentru un ucigaș de polițiști, condamnat la 22 de ani și 10 luni, în timp ce alți condamnați pentru „găinării” se bucură dacă beneficiază de o singură permisie pe durata ispășirii întregii pedepse?!

Cetățeanul turc care l-a omorât cu sânge rece pe colegul nostru, Gheorghe Ionescu, zis „Dulăul”, tocmai pentru că avea fler în prinderea drogaților și bețivilor la volan, și care a intenționat să îl oprească în trafic, a evadat cu concursul șefilor din Poliția Penitenciară! Este inadmisibil să nu vedem demisii sau demiteri după ce solicitarea de învoire a ucigașului a fost AVIZATĂ NEGATIV de specialiștii din ANP din cauza riscurilor identificate, dar cu toate acestea șefii din Administrația Națională a Penitenciarelor au trecut peste acest aviz și au APROBAT învoirea. Nu pentru o zi, nu pentru două zile, ci pentru 3 zile!!!

Ca și cum ar fi fost vorba despre vreun hoț de panseluțe din parc, care urma să fie eliberat din moment în moment, nu despre un criminal care putea fi liberat cel mai devreme în anul 2037!

Dar asta nu e tot! De la încarcerare până în prezent toate solicitările de permisie ale criminalului turc au fost aprobate. TOATE! Păi să nu ne întrebăm oare dacă etimologia cuvântului „bacșiș” care vine din limba turcă nu are incidențǎ în acest caz?!

Să nu ne întrebăm oare despre tratamentul preferențial de care pot beneficia condamnații cu o condiție financiară foarte bună?

Ce transparență poate exista într-un sistem închis, în care doar vârful Poliției Penitenciare are acces la aceste date și poate interveni pentru a „ușura” condițiile de detenție ale „condamnaților de lux”?!

Cineva trebuie să răspundă urgent pentru această palmă dată justiției și memoriei colegului nostru!”, spun membrii Sindicatului Europol.