Joi, 29 ianuarie, de la ora 17:00, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare se va săvârși Slujba Privegherii în cinstea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii duhovnicești ai școlilor teologice.

Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului Psaltic „Theologos”.