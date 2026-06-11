Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare a fost gazda unei întâlniri speciale, care a reunit foști membri și colaboratori ai instituției, legați de pasiunea comună pentru zbor și aviație.

Potrivit reprezentanților aeroclubului, distanțele de mii de kilometri care îi despart astăzi pe unii dintre participanți au dispărut odată cu reîntâlnirea vechilor colegi și prieteni, într-o atmosferă plină de emoție și amintiri. Momentul culminant al zilei a fost, așa cum era de așteptat pentru iubitorii zborului, revenirea în aer. Participanții au avut ocazia să efectueze noi zboruri cu planorul și avionul, retrăind experiențe care i-au unit de-a lungul anilor. Reprezentanții aeroclubului au transmis mulțumiri tuturor celor prezenți pentru exemplul de camaraderie și pasiune pe care îl oferă noilor generații de piloți și sportivi ai aerului.

Întâlnirea a demonstrat încă o dată că dragostea pentru aviație și legăturile create în jurul acestei pasiuni rămân puternice indiferent de trecerea timpului sau de distanțele care îi separă pe cei care au împărtășit aceeași pasiune pentru zbor.

Sursa: Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare