O dezbatere dedicată identității, istoriei și patrimoniului cultural al județului Maramureș va avea loc marți, 16 iunie 2026, începând cu ora 11:00, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Maramureș – Țara celor 4 Țări”, inițiativă care urmărește promovarea și valorificarea specificului celor patru mari zone etnofolclorice ale județului: Țara Maramureșului, Țara Lăpușului, Țara Chioarului și Țara Codrului.

Participanții vor avea ocazia să descopere aspecte legate de istoria, tradițiile și valorile culturale care definesc identitatea maramureșeană, precum și importanța păstrării și promovării patrimoniului local pentru generațiile viitoare.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați de cultura și istoria Maramureșului să participe la această întâlnire dedicată moștenirii culturale a județului și dialogului despre valorile care unesc comunitățile din cele patru „țări” istorice ale regiunii.

Sursa: Visit Maramureș