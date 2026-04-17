Ca urmare a cercetărilor efectuate într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de violență în familie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Borșa, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 50 de ani. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În fapt, în seara de 15 aprilie a.c., polițiștii orașului Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către personalul medical din cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe din localitate, cu privire la faptul că, în incinta spitalului s-a prezentat o persoană agresată fizic.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au identificat o femeie de 46 de ani care prezenta urme de violență.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că în data de 14 aprilie a.c., în jurul orei 22.00, în timp ce se aflau la adresa de domiciliu din orașul Borșa, pe fondul unui conflict spontan, între femeia de 46 de ani și soțul acesteia de 50 de ani ar fi izbucnic un conflic spontan, în urma căruia bărbatul ar fi agresat-o fizic pe sotia sa.

Polițiștii au inițiat procedura de evaluare a riscului, însă femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Totodată aceasta a refuzat să depună plânge penală împotriva bărbatului.

Cu toate acestea, polițiștii au evaluat situația de fapt și s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

În urma activităților specifice, în cursul zilei de ieri, 16 aprilie a.c., acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Sub coordonarea procurorului, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.