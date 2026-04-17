În perioada 19–26 aprilie 2026, Corul Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin” se află într-un amplu turneu în Italia, desfășurat sub egida Anului Cultural România–Italia 2026, cu evenimente artistice și producții multimedia în unele dintre cele mai importante spații culturale europene.

Ansamblul dirijat de Anna Ungureanu va susține concerte de muzică sacră în locații de referință precum Bazilica Santa Croce din Florence și Bazilica San Petronio din Bologna, dar și o serie de filmări artistice în situri istorice de patrimoniu, inclusiv la Pompeii și Palazzo Vecchio.

Muzică sacră în spații de patrimoniu UNESCO

Concertele Madrigal vor aduce în fața publicului italian și a comunității românești din diaspora un repertoriu care îmbină muzica sacră românească și creații internaționale, într-un cadru arhitectural cu valoare simbolică și istorică. Bazilica Santa Croce din Florența, unul dintre cele mai importante monumente ale Renașterii italiene, și Bazilica San Petronio din Bologna, unul dintre cele mai mari lăcașe de cult din Europa, vor găzdui momentele centrale ale turneului.

Dialog între muzică și patrimoniu antic la Pompei

În premieră, Corul Madrigal va realiza filmări la situl arheologic Pompei, unul dintre cele mai cunoscute spații ale Antichității, conservat sub cenușa Vezuviului. Proiectul face parte dintr-o serie multimedia care explorează dialogul dintre muzica contemporană românească și patrimoniul universal.

De asemenea, la Florența, la Palazzo Vecchio, ansamblul va filma o producție dedicată muzicii renascentiste italiene, continuând tradiția reinterpretării repertoriului clasic în spații istorice emblematice.

Diplomatie culturală și continuitate artistică

Turneul din 2026 marchează continuarea unei relații culturale îndelungate dintre Corul Madrigal și publicul italian. De-a lungul timpului, ansamblul a susținut numeroase concerte în Italia, devenind un veritabil ambasador al culturii române în străinătate.

Proiectul este realizat cu sprijinul instituțiilor culturale și diplomatice românești și italiene, consolidând dimensiunea de diplomație culturală a turneului.

Sub conducerea dirijoarei Anna Ungureanu, Corul Madrigal își reafirmă misiunea de promotor al excelenței artistice și al dialogului intercultural, prin proiecte care aduc muzica corală în spații de patrimoniu universal.Turneul se înscrie în programul oficial al Anului Cultural România–Italia 2026 și continuă seria de proiecte internaționale prin care ansamblul românesc promovează creația muzicală și identitatea culturală în marile centre artistice ale Europei.

