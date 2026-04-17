Meteorologii anunţă un ”regim pluviometric excedentar” în toate regiunile ţării, săptămâna viitoare, iar pentru săptămâna care include minivacanţa de 1 Mai, prognozează temperaturi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade.

20-27 aprilie. Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată ţara, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

27 aprilie – 4 mai. Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale. Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile estice şi vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână.

4-11 mai. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil uşor mai ridicate în vestul şi nord-vestul teritoriului. Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

11-18 mai. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări. Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în regiunile nordvestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.